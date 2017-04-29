Эль-Шаарави: перед каждым дерби у меня возникает особое чувство

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 34-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (30 апреля).
«Думаю, мы заслуживаем второго места, учитывая то, как «Рома» проводит этот сезон. Впереди три тяжелых матча подряд, но второе место очень важно для нас, поэтому будем стараться.
Это будет напряжённая встреча, как и всегда. Сейчас «Рома» в хорошей форме: мы были превосходны в матче против «Пескары», игроки полны уверенности в своих силах. У меня возникает особое чувство перед каждым дерби. Но мы должны относиться к матчу с «Лацио» так же, как и к любой другой игре. Нам нужно побеждать», — цитирует игрока пресс-служба «Ромы».