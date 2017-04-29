Беланда: Балотелли — мировая звезда, ему не надо ничего доказывать

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда выразил мнение, что его партнёр по команде Марио Балотелли перебрался во Францию для получения игровой практики.
«Балотелли - мировая звезда, его везде знают. Когда игрок такого калибра приезжает в „Ниццу“ — это очень круто, это настоящее событие.
Я приехал сюда играть в футбол и получать удовольствие. Мы проводим отличный сезон, который ещё не закончен. То же самое и в случае с Марио. Не думаю, что он пришёл сюда за какой-то большой целью, ему не надо ничего доказывать. Но ему нужна игровая практика и возможность проявить себя — думаю, дело в этом», — цитирует Беланда Goal.