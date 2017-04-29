Мутко: «Лужники» могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что обновлённый стадион «Лужники» может стать претендентом на проведение финала Лиги чемпионов, срок подачи заявки нужно обсуждать. Напомним, что «Лужники» уже принимали финал Лиги чемпионов в 2008 году.
«Проведение финала еврокубка? Почему бы нет? Просто мы находимся в таком положении, что проводим у себя Кубок конфедераций, потом чемпионат мира, в 2020 году — чемпионат Европы, поэтому, когда начинаем подавать заявки, нам говорят быть поскромнее. В целом я уверен, что „Лужники“ могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов, надо просто обсуждать сроки», — цитирует Мутко ТАСС.
В марте генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что РФС планирует подать заявку на проведение на стадионе «армейцев» матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20.
«До 2019 года нам крайне сложно это сделать, потому что мы являемся футбольной столицей мира. Вы видите политику УЕФА — она отдаёт финалы еврокубков странам, которые не могут принять чемпионаты мира и Европы. Наверное, это правильно, так развивается футбол, они стараются принести футбол в каждую европейскую точку», — заключил Мутко.