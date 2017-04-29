Фанаты «Челси» вывесят баннеры в честь Терри на оставшиеся домашние игры сезона

Болельщики «Челси» собираются вывесить баннеры на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» в честь капитана защитника Джона Терри, который покинет клуб летом, сообщает Goal.
По информации источника, на одной из трибун стадиона баннеры будут висеть во время всех оставшихся игр сезона. При этом все остальные баннеры на этой трибуне снимут и не будут использовать до конца сезона в знак уважения к 36-летнему ветерану.
Терри выступает за «Челси» с 1998 года. Всего на его счету 714 матчей за лондонский клуб во всех турнирах и 66 голов.
Посмотреть фотографию одного из баннеров можно в «Твиттере».