«Луч-Энергия» проиграл «Тамбову» и продлил до 11 матчей серию без побед в ФНЛ

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» на своём поле принимал «Луч-Энергию». Встреча проходила на стадионе «Спартак» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 44-й минуте матча записал на свой счёт форвард «Тамбова» Артём Делькин. Из-за этого поражения владивостокская команда продлила до 11 матчей свою серию без побед в ФНЛ. Последний раз «Луч-Энергия» побеждал «Шинник» (1:0) в матче 23-го тура, который состоялся в ноябре.
«Тамбов» (49 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Луч-Энергия» (39) находится на 12-й строчке.