Мелихов — о трёх пенальти в ворота «Томи»: не предполагал, что так может быть

Голкипер «Томи» Александр Мелихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян поделился впечатлениями от матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Встреча в Махачкале завершилась вничью со счётом 3:3. При этом хозяева все три мяча забили с пенальти.
«В матче с «Анжи» были и положительные моменты, где-то мы прибавляем. Жаль, что всё-таки сыграли вничью. После матча, конечно, все расстроились. Обидно пропускать в конце матча, когда, казалось бы, вот она, победа, и три очка на выезде. Тяжёлая была игра, все силы отдали. Но надо сказать спасибо ребятам за самоотдачу. Сражались, боролись до конца.
Во всех трёх пенальти хотелось выручить команду, но не получилось. Особого значения количеству 11-метровых не придаю, но, честно говоря, перед игрой даже не предполагал, что так может быть. Такое случилось впервые в карьере, сложно было догадаться, но всё бывает в футболе. Ребята поддержали, и тренерский штаб в раздевалке после игры сказал не расстраиваться, не вешать нос и продолжать двигаться дальше», – сказал Мелихов.
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