Задай вопрос Десайи

Чемпион мира, обладатель кубка конфедераций Марсель Десайи сегодня, 29 апреля, посетит парк Кубка конфедераций ФИФА в Москве. В 15:35 француз станет гостем эфира #VKLive, в котором ответит на вопросы болельщиков.
Марсель Десайи выступал за сборную Франции с 1993 по 2004 год. В составе французской дружины он становился чемпионом мира, чемпионом и бронзовым призёром чемпионата Европы, а также дважды обладателем золота Кубка конфедераций.
На счету Марселя Десайи 116 матчей в составе сборной Франции и 3 гола.