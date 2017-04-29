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«Селтик» одержал самую крупную победу над «Рейнджерс» на выезде с 1897 года

29 апреля 2017, суббота. 15:56. Футбол

В матче первого тура плей-офф чемпионов в первенстве Шотландии «Рейнджерс» принимал на своём поле «Селтик». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась победой гостей со счётом 5:1. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Скотт Синклейр, Ли Гриффитс, Каллум Макгрегор, Анга Дедрик Боята и Микаэль Лустиг. В составе «Рейнджерс» отличился Кенни Миллер.

Таким образом, «Селтик» одержал самую крупную победу в выездном матче высшего дивизиона с «Рейнджерс» с позапрошлого века. В 1897 году «Селтик» победил «Рейнджерс» со счётом 4:0, одержав на тот момент самую крупную победу в гостях с принципиальным соперником.

Шотландия - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 1-й тур
29 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
1 : 5
Селтик
Глазго
0:1 – Синклейр – 7 (пен), 0:2 – Гриффитс – 18, 0:3 – Макгрегор – 52, 0:4 – Боята – 66, 1:4 – Миллер – 81, 1:5 – Лустиг – 87
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рейнджерс Селтик
Новости. Футбол
29 апреля 2017, суббота
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