Калиниченко: ждём победы от «Спартака» в дерби с ЦСКА, но нас устроит и ничейка

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко во время презентации книги «Гол! Большая энциклопедия российского футбола» поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках матча 26-го тура РФПЛ, который состоится 30 апреля.
«Мы — мясо! Ждём только победы от «Спартака». Держим в уме как болельщики, что нас устроит и ничейка. Но думаю, что завтрашний футбол будет результативным. Надеюсь, что нынешний чемпионат пройдёт под знаменем «Спартака». Наверное, следующую книгу напишем о наболевшей теме — не очень квалифицированных действиях арбитров, почему мы до этого докатились и что делать дальше. А так, «Спартак» — чемпион», — передаёт слова Калиниченко корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.