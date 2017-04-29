Обухов: Давыдов сам по себе чудной, с приветом, но довольно добрый

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов, ранее выступавший за «Спартак», высказал мнение о форварде Денисе Давыдове, с которым он выступал за «Спартак-2».
«Денис сам по себе чудной, с приветом, но довольно добрый. Он нестандартный человек в целом по жизни. Это присуще многим талантам? Возможно. Но всё-таки он с приветом. Это сказывается на его общении с коллективом, с тренерами, да и вообще с окружающими. Но в целом добрый, хороший парень.
У нас в России любят взять определённого молодого игрока, назвать «новым Месси» или ещё кем-то и ждать, что он сейчас зафеерит. Если он не феерит, сразу говорят: «Зазнался, деньги голову задурили». Но человек ещё ничего не добился в русском футболе! Он ещё не выиграл чемпионат, не стал лучшим бомбардиром. Зачем его восхвалять? То же самое было с Алексеем Миранчуком. Он вызывался в сборную, а у него за 30 игр в чемпионате — ноль голов! Всё равно его восхваляли, но хотя бы давали играть.
Кокорин — талант. Я часто наблюдал за ним, когда играли спартаковская и динамовская школы. Он там всех, простите за выражение, рылом возил, творил, что хотел. Куда всё это делось? В смысле — куда? Он и за «Зенит» забивает, просто чрезмерное психологическое давление на нем тоже сказывается. А если бы на него не было такого давления, может, он играл бы намного лучше. Опять же эта ситуация с московским «Динамо»: не развались команда, он бы остался её капитаном, и там у него всё сложилось бы отлично.
Илья Кутепов очень сильный человек. У него стойкий характер, и он может абстрагироваться от того, от чего не может Кокорин. Он профессионал с большой буквы. Когда он станет заменой Игнашевичу в сборной России? Когда придёт опыт. Игнашевич же не сразу стал таким, каким он стал, правильно? То же можно сказать и про братьев Березуцких», — поведал Обухов в интервью «Независимой спортивной газете».