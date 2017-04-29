В Волгограде стартовал обратный отсчёт до чемпионата мира – 2018

Символ приближающегося чемпионата мира 2018 года был открыт на Центральной набережной Волгограда. У фонтана «Искусство» дали старт работе специальных часов обратного отсчёта до чемпионата мира, сообщает официальный сайт областной администрации.
В торжественной церемонии открытия приняли участие член Совета Федерации РФ, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области Аркадий Грушко, глава регионального комитета молодёжной политики, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко и посол Волгограда на ЧМ-2018 Александр Никитин.
Часы обратного отсчёта оборудованы цифровым таймером с календарём в виде судейской таблички, Wi-Fi-роутером и камерой.
В Волгоградской области стартовал обратный отсчет до чемпионата мира 2018