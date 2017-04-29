Тренер «молодёжки» «Спартака»: могли забить 3-й гол и решить исход игры с ЦСКА

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал итоги матча со сверстниками из ЦСКА. Встреча 26-го тура молодёжного первенства России, прошедшая на стадионе «Октябрь», завершилась вничью со счётом 2:2. «Армейцы» сумели отыграться на 87-й минуте.
«Расстроен, потому что упустили победу. Пропущенный на первых минутах мяч не выбил нас из колеи. Мы старались атаковать, сравняли счёт, а затем вышли вперёд. Могли забить третий гол и решить исход игры. Увы, не получилось. Просили игроков действовать аккуратнее на своей половине поля, потому что „армейцы“ уверенно разыгрывают стандарты. И как раз после розыгрыша штрафного второй мяч побывал в наших воротах. В любом случае благодарен своим ребятам за то, что проявили характер, провели серию успешных матчей и возродили интригу в молодёжном первенстве. Будем двигаться дальше», — цитирует Лунина официальный сайт «Спартака».