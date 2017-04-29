Заключительная квота билетов на дерби для фанатов ЦСКА поступит в продажу завтра

ЦСКА уведомил о порядке реализации заключительной квоты билетов на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Билеты для болельщиков ЦСКА, оставшиеся после первых двух этапов продаж (владельцам билетов на «Ростов» либо «Локомотив» и обладателям абонементов) поступят в свободную продажу 30 апреля», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Кассы стадиона откроются в 10:00 и будут закрыты в 13:00, за час до запуска зрителей на стадион.
Кроме того, билеты можно будет приобрести в фирменном магазине ЦСКА на Земляном валу, д. 8 также с 10:00.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в воскресенье, 30 апреля. Начало — в 17:00 мск.