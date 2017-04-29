Обухов: ребята говорили, что при Каррере коллектив в «Спартаке» похож на семью

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о нынешнем состоянии своей бывшей команды, которую теперь возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.
«А почему мне должно быть обидно, что в нападении «Спартака» сейчас играю не я, а Зе Луиш и Луис Адриано? Я мог занять их место, но не занял, и претензии у меня могут быть только к себе. Что касается текущего лидерства «Спартака» в РФПЛ, то всегда хотел, чтобы клуб стал чемпионом. Но, с тех пор как я перешёл в «Спартак», он ни разу им не становился. Общаюсь с некоторыми ребятами, и они тоже считают, что главный творец успеха — Массимо Каррера.
Говорят, итальянец реанимировал карьеру Глушакова, но Денис всегда был в порядке, просто игра у команды далеко не всегда складывалась. Сейчас он забивает довольно много для опорника. Верю Джано Ананидзе, который сказал, что теперь внутри «Спартака» нет конфликтов. Опять же, ребята рассказывают, что сейчас коллектив в «Спартаке» больше всего похож на семью: никто никому не «пихает», даже если ты молодой, даже если ты ошибся, все бегут в оборону — и никто никому слова не говорит. Раньше же, не дай бог, ошибёшься — тебя сожрут живьём.
Я, как и Артём Дзюба, считаю Унаи Эмери «тренеришкой»? Он для меня всегда был топ-тренером, даже когда перешёл в «Спартак». Тренировочный процесс, его видение футбола, то, как он доносил свои идеи, — это очень сильно. И если ты просто выполняешь, что он говорит, будешь на высоте. Если говорить о том, почему у него в России не срослось, как и сейчас у его соотечественника, Хави Грасии, в «Рубине», то в тот футбол, какой ставит казанцам Грасия, невозможно играть на таких полях, как у нас, в России. Если в Премьер-Лиге ещё более-менее, то в ФНЛ очень много «огородов». Карпин приехал в «Спартак» из Испании и вывел команду в Лигу чемпионов? Жаль, что он выиграл три раза серебро чемпионата, но не дотянулся до золота. Его особенность в том, что он очень прямой человек. Если Карпин считает тебя плохим игроком, то скажет тебе это напрямую, не будет вуалировать», — сказал Обухов в интервью «Независимой спортивной газете».