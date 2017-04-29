Роналду вышел на первое место по количеству голов в ведущих европейских лигах

Форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счёт в домашнем матче 35-го тура Примеры с «Валенсией». На 27-й минуте португалец отправил мяч в ворота Диего Алвеса после передачи Даниэля Карвахаля.
Это 367-й гол Роналду в ведущих европейских чемпионатах. Таким образом, Криштиану опередил Джимми Гривза по количеству голов в топ-5 ведущих лиг Европы и вышел на первое место по этому показателю. 357 мячей Гривз забил в Англии, ещё 9 — в Италии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Валенсия». На данный момент счёт 1:0.