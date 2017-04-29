«Тосно» упустил победу над «Спартаком-2», «Енисей» разгромил «Факел»

«Тосно» упустил победу над «Спартаком-2» (1:1) в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. На 26-й минуте Вагиз Галиулин вывел команду из Ленинградской области вперёд, а через две минуты защитник москвичей Александр Лихачёв получил красную карточку, но в концовке встречи красно-белые вырвали ничью благодаря голу Дениса Давыдова.
«Тосно» (66 очков), занимающий второе место в таблице ФНЛ, упустил шанс оформить досрочный выход в РФПЛ, что случилось бы в случае победы команды Дмитрия Парфёнова над «Спартаком-2». Теоретические шансы догнать «Тосно» сохранил «Енисей» (54 очка), который в 34-м туре разгромил «Факел» (3:0).
В других матчах тура «Химки» сыграли вничью с «Волгарём» (1:1), а «Шинник» одолел «Нефтехимик» (2:1).