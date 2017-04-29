Галаджан: сказали болельщикам «Локо», что сделаем всё возможное для победы в КР

Нападающий «Локомотива» Артём Галаджан прокомментировал домашнее поражение команды в матче 26-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:1).
«Перед тем как выпустить меня на поле, Сёмин сказал, что надо бороться. У нас сегодня были моменты, особенно в конце. Жаль, что не получилось их реализовать. Но это Премьер-Лига. Я набираю кондиции. Сегодня эмоции зашкаливали, хотел показать максимум.
Что нам сказали болельщики? Что ждут от нас победы в Кубке. Мы ответили, что сделаем всё возможное», — передаёт слова Галаджана корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В финале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.