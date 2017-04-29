Кузьмин: победа над «Локомотивом» для «Рубина» — как глоток свежего воздуха

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Победы, особенно в нашей ситуации, — тяжёлые, трудовые. Что делать с игрой? Тут метод один — работать, работать, работать.
Задачи у нас, конечно, есть. Одна из них — как можно чаще радовать наших болельщиков, потому что в этом сезоне довольно часто их огорчали. И стараться выигрывать все оставшиеся матчи. Понятно, это сложно, но мы будем выходить на поле, чтобы всё для этого сделать. Эта победа после серии неудач — как глоток воздуха", — передаёт слова Кузьмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.