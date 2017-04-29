Камболов: неприятно играть против «Локо», потому что этот клуб меня воспитал

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ, а также сообщил, что он испытывает неприятные ощущения в матчах со своей бывшей командой.
«Здорово, что победили, сейчас надо немного порадоваться, а потом настраиваться на следующую игру. Этот матч по качеству был лучше, чем предыдущий, особенно первые минут 30 мы хорошо держали мяч, совершали неплохие подходы к воротам. Ткачук как раз реализовал один из таких моментов. Во втором тайме мы уже старались удержать счёт. Эта победа — заслуга всей команды. Мы все очень устали и понимали, что нам нужны эти три очка. Мы договорились закончить чемпионат с хорошими результатами. Нам нужно в каждой игре биться, как сегодня, потому что очень важно сейчас поверить в себя.
Момент с Фарфаном получился опасным. Ребята в раздевалке поблагодарили, что я там оказался и выбил мяч.
Принципиальны ли матчи с «Локо»? Для меня любой матч особенный, но, скрывать не буду, против «Локомотива» играть неприятно, потому что меня этот клуб воспитал и я ему очень благодарен», — передаёт слова Камболова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Камболов является воспитанником «Локомотива», за который он дебютировал в 2007 году и выступал до 2010-го. В «Рубин» футболист перешёл в 2014 году.