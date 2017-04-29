А. Березуцкий: схема 3-5-2 у Газзаева была более атакующей, чем у Гончаренко

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о различиях в схеме 3-5-2 у бывшего главного тренера «армейцев» Валерия Газзаева и нынешнего наставника команды Виктора Гончаренко.
«3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне.
Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков», — приводит слова Березуцкого сайт ЦСКА.