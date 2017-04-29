Сёмин: сейчас у «Локо» сложный период, и мы должны пройти его вместе с фанатами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения команды в матче 26-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:1) отметил, что тренерский штаб пытался убедить игроков не думать о предстоящем финальном матче Кубка России с «Уралом», который пройдёт 2 мая в Сочи.
«Мы всё делали для того, чтобы команда думала не только о финале. К финалам всегда проще готовиться с положительными эмоциями, нежели с отрицательными. А у нас были поражение в игре с ЦСКА, сложный матч с «Амкаром», сегодняшняя игра… Мы не заслуживали поражения, но так вышло.
Ждём всех наших болельщиков в Сочи. Приезжайте, ведь нам очень сильно нужна поддержка. Сейчас у нас сложный период, и мы должны проходить его вместе», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.