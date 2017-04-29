Марсело: игроки «Реала» показали, кто мы такие

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Бразилец на 86-й минуте забил решающий гол во встрече.
«Я счастлив, что мы взяли три сложных очка. Многие из тех, кто приезжает на „Сантьяго Бернабеу“, хотят одолеть нас. Сегодня мы показали своё сердце и то, кто мы такие. Нас трудно обыграть на глазах у мадридских фанатов. Каждый боролся до самого конца, и мы заработали эти три очка», — приводит слова Марсело испанский интернет-портал Marca.