Дубль Веллитона помог «Кайсериспору» разгромить «Аланьяспор»

В матче 29-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» принимал «Аланьяспор». Встреча проходила на стадионе «Кадыр Хаш» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей отличился Ларис Мабьяла, а дубль записал на свой счёт бывший форвард «Спартака» Веллитон. С 45-й минуты гости играли вдесятером после удаления защитника Кеннета Омеруо.
«Кайсериспор» (30 очков) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, «Аланьяспор» (34) — 13-й.
Посмотреть видео с голами Веллитона в ворота «Аланьяспора» можно в социальной сети «Вконтакте».