«Терек» в Грозном со счётом 5:2 победил «Урал»

«Терек» одержал победу над «Уралом» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 5:2.
На 21-й минуте Роман Павлюченко вывел екатеринбургскую команду вперёд, но вскоре Аблайе Мбенге сравнял счёт, а в середине второго тайма оформил дубль. После этого ещё по одному голу в составе грозненской команды на свой счёт записали Заур Садаев, Игорь Лебеденко и Милад Мохаммади, а за «Урал» отличился Эдгар Манучарян.
«Терек» (39 очков) вышел на пятое место в РФПЛ, «Урал» (29) — 11-й.
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