«Леванте» спустя год вернётся в Примеру

В матче 36-го тура Сегунды «Леванте» на своём поле оказался сильнее «Овьедо». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 55-й минуте записал на свой счёт Серхио Постиго. Благодаря этой победе «Леванте» досрочно за шесть туров до конца турнира обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице и путёвку в Примеру.
«Леванте» покинул элитный дивизион чемпионата Испании, заняв 20-ю позицию по итогам сезона-2015/16, однако смог добиться повышения в классе уже в своём первом же сезоне в Сегунде.