Кэхилл: все в «Челси» верят в Диего Косту

Защитник «Челси» Гари Кэхилл высоко оценил игру форварда Диего Косты в матче 34-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (4:2).
«Вся команда очень верит в него. Мы знаем, что он может сделать, мы все ждали, что он забьёт, и он забил „Саутгемптону“. Невозможно забивать в каждом матче.
Последнее время важные мячи забивал Эден Азар, но Диего также продемонстрировал шикарное выступление, и я действительно считаю, что четвёртый гол был особенным, это был проблеск того, что мы видели в его исполнении большую часть сезона. Я в восторге, что он забил и сыграл на таком уровне", — цитирует Кэхилла сайт «Челси».