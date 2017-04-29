Монтелла: я не предпочитаю Морату Обамейянгу, а Бензема – Кавани

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла высказался по поводу трансферных слухов, которые окружают россонери с тех пор, как клуб приобрели китайские инвесторы.
«Я знаю, что пресса просто делает свою работу, но появляется слишком много разговоров о трансферах, и не только в отношении Доннаруммы. Агенты и журналисты слишком часто придумывают истории.
Я не предпочитаю Альваро Морату Пьеру-Эмерику Обамейянгу, Карима Бензема – Эдинсону Кавани или кого-то ещё. Это не то, что меня интересует прямо сейчас. Мы должны продолжать работать, чтобы улучшить команду, — цитирует Монтеллу Goal.