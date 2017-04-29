Шекспир: я не собираюсь говорить, что «Лестер» обезопасил себя от вылета

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал выездную победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).
«Нет, я не собираюсь говорить, что „Лестер“ обезопасил себя от вылета. Но, конечно же, мы сделали еще один гигантский шаг в этом направлении. Мы знали, что сегодня будет трудная игра, но это был настоящий футбол. Многое решал первый гол и я очень рад, что счет открыли именно мы. После этого мы стали больше времени уделять обороне и караулить контратаки. Это очень важная победа», — цитирует Шекспира Sky Sports.