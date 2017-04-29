Гендиректор «Динамо»: хотим сезон в РФПЛ провести так же достойно, как в ФНЛ

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв высказался по поводу победы московской команды в ФНЛ и её перспективах в следующем сезоне РФПЛ.
«Очень рад, что весь боевой коллектив, который есть в „Динамо“, достойно провёл весь сезон и доказал, что он сильнейший. Я думаю, что мы этим коллективом будем достойно представлены в Премьер-Лиге.
Нам предстоит очень серьёзно подготовиться к тому, чтобы достойно представлять „Динамо“ в Премьер-Лиге. Главное — сезон в Премьер-Лиге провести так же достойно, как в ФНЛ.
Конечно, ещё есть над чем работать. Очень рассчитываю, что в оставшихся матчах на поле появится молодёжь, чтобы посмотреть на будущее, кто может играть в Премьер-Лиге», — сказал Муравьёв в интервью пресс-службе бело-голубых.