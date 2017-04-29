Видео: «Динамо» празднует первое место в ФНЛ

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» на своём поле принимала московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Кубань» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в концовке записал на свой счёт защитник «Динамо» Иван Темников, который отличился на второй компенсированной минуте.
Таким образом, «Динамо» за четыре тура до конца турнира гарантировало себе первое место в турнирной таблице, поскольку располагающийся на втором месте «Тосно» перегнать московскую команду уже не сможет.
Представляем вашему вниманию видео о праздновании «Динамо» первого места в ФНЛ.