«Торино» поделил очки с «Сампдорией»

«Торино» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:1.
На 12-й минуте нападающий Патрик Шик вывел генуэзскую команду вперёд, однако на 78-й минуте форвард «быков» Хуан Итурбе восстановил равенство матче и установил окончательный счёт.
«Торино» набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Сампдория» имеет в активе на три балла меньше и занимает десятую позицию.