Орещук: сейчас «Динамо» — это, в хорошем смысле, банда

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поздравил бело-голубых с победой в ФНЛ и возвращением в элиту российского футбола.
«В хорошем смысле — банда. Все были сплочены одной целью, все внесли вклад в победу. Все, кого взяли, прошли эту дистанцию от начала и до конца», — написал Орещук в «Твиттере».
«Динамо» на выезде победило «Кубань» (1:0) и за четыре тура до конца турнира гарантировало себе первое место в турнирной таблице, поскольку располагающийся на втором месте «Тосно» перегнать московскую команду уже не сможет.