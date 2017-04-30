Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани послал свою майку защитнику «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса. Юный футболист вышел на поле в выездном матче АПЛ с «горожанами» (0:0) на 86-й минуте, однако спустя несколько минут 19-летний игрок вывихнул плечо в единоборстве с Компани.
Из-за этой травмы Фосу-Менса пропустит остаток сезона. Компани, узнав о ситуации игрока «МЮ», отправил ему свою майку с автографом и пожеланием скорейшего выздоровления.
«Красивый жест. Извинения приняты», — написал Фосу-Менса в социальной сети.
Компани послал свою майку игроку «МЮ» Фосу-Менса, которому нанёс травму
Фото: аккаунт Фосу-Менса в одной из соцсетей