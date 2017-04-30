Бубнов: до матча ЦСКА – «Локомотив» Каррера смеялся, а после – озадачился

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от ближайшего матча красно-белых с ЦСКА. Игра 26-го тура РФПЛ состоится 30 апреля.
«ЦСКА в матче с «Локо» произвёл впечатление на Карреру. Перед игрой итальянец смеялся, а после матча выглядел озадаченным. Первые 45 минут получились очень информативными для итальянца – он получил представление о сопернике и его мощи. Стратегически «Спартак» устроит и ничья, тогда как ЦСКА нужна только победа. В случае потери очков «армейцы» рискуют пропустить вперёд «Зенит», которому играть в гостях с «Томью».
Думаю, что «Спартак» продемонстрирует закрытый футбол, отдав мяч ЦСКА. Прессинг со стороны спартаковцев точно будет на своей половине поля и большой вопрос – будет ли итальянский специалист призывать своих игроков к давлению на чужой части поля. Скорее нет, чем да. Мне кажется, что ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает. Думаю, ЦСКА является фаворитом перед этой игрой, поскольку «армейцы» набрали очень хороший ход и играют дома.
«Спартак» победит ЦСКА, если сумеет сыграть надёжно в обороне. Это самая проблемная линия. Каррере крайне важно нейтрализовать атаку и стандарты «армейцев». Если ЦСКА забьёт первым, то красно-белым придётся очень непросто. ЦСКА победит «Спартак», если выиграет центр поля как в матче с «Локомотивом». Кстати, противоборство в центре поля станет ключевым в этой игре. Кто завладеет преимуществом в центре поля – будет диктовать игру. Мой прогноз – результативная ничья – 1:1», — сказал Бубнов.