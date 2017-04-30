Гогниев: у «Динамо» одна из самых слабых оборон в ФНЛ, медленные защитники

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев поделился впечатлениями от матча с «Динамо», состоявшегося 29 апреля в Краснодаре и завершившегося победой московской команды со счётом 1:0.
«Боевая игра была, я считаю, что мы даже переиграли команду эту. У нас было больше моментов. Только у меня их было два. А в конце матча мы просто раскрылись. Хотели дожать москвичей. Соперник знал, что нам нужны три очка. Они ждали своего шанса. Забили нам гол на контратаке. Они изначально ждали наших ошибок. Хорошая, квалифицированная команда. Но они нам давали на поле делать всё. А так хочется пожелать им только удачи.
Тяжело ли было играть против «Динамо»? Легко. Я считаю, что у «Динамо» одна из самых слабых оборон в лиге. Что Владимир Рыков медленный, что другой защитник. Они очень слабы. Я думаю, они будут усиливаться в межсезонье.
Я считаю, что результат матча несправедлив. Но вся жизнь такая, несправедливая. Два раза били в ворота, два раза мяч летел в створ и попадал в руку. Я не скажу, что было предвзятое судейство в этой игре. Скорее всего арбитр просто ошибся. Да и побоялся поставить пенальти «Динамо». Нам и так в каждой игре ставят одиннадцатиметровые удары, уже, наверное, думают, что нам судьи помогают. Но посмотрите, все пенальти, что нам поставили, все они были», — сказал Гогниев.