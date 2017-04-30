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Даудов: «Терек» стал одним из ведущих клубов России

30 апреля 2017, воскресенье. 03:38. Футбол

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал победу грозненского клуба над «Уралом» в рамках 26-го тура РФПЛ (5:2).

«Футбольная команда «Терек» имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова порадовала нас своей яркой и зрелищной игрой. Сегодня в рамках 26-го тура РФПЛ «Терек» выиграл у ФК «Урал» со счётом 5:2.

Наш клуб сегодня показал потрясающий футбол, очень насыщенный и результативный. Особенно отличился в ходе игры нападающий грозненцев Аблайе Мбенг, который забил в ворота соперников первые два гола. Эффектно поразил ворота «Урала» и вышедший на замену форвард «Терека» Заур Садаев. Он уверенно пробил в правый нижний угол. Ярко сыграл в штрафной уральцев Игорь Лебеденко, который удачно воспользовался ошибкой полузащитника «Урала» Дмитрия Коробова. Финальную точку в игре поставил гол защитника «Терека» Милада Мохаммади. Значительный вклад в нашу победу внёс и полузащитник «Терека» Олег Иванов. Он, как всегда, продемонстрировал мастерскую игру и стал автором двух голевых передач.

Вся команда сегодня выступила отлично. От всей души поздравляю дорогого брата, Почётного Президента ФК «Терек», Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с этой блестящей победой. Таких хороших результатов нашим футболистам удаётся достигать благодаря его постоянной поддержке и вниманию. Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров в своё время дал шанс «Тереку» проявить себя. Сегодня мы наглядно видим, что его усилия были не напрасны. «Терек» стал одним из ведущих футбольных клубов страны, который имеет огромный потенциал", — написал Даудов в своём «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Терек ФК Урал Магомед Даудов
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