Даудов: «Терек» стал одним из ведущих клубов России

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал победу грозненского клуба над «Уралом» в рамках 26-го тура РФПЛ (5:2).
«Футбольная команда «Терек» имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова порадовала нас своей яркой и зрелищной игрой. Сегодня в рамках 26-го тура РФПЛ «Терек» выиграл у ФК «Урал» со счётом 5:2.
Наш клуб сегодня показал потрясающий футбол, очень насыщенный и результативный. Особенно отличился в ходе игры нападающий грозненцев Аблайе Мбенг, который забил в ворота соперников первые два гола. Эффектно поразил ворота «Урала» и вышедший на замену форвард «Терека» Заур Садаев. Он уверенно пробил в правый нижний угол. Ярко сыграл в штрафной уральцев Игорь Лебеденко, который удачно воспользовался ошибкой полузащитника «Урала» Дмитрия Коробова. Финальную точку в игре поставил гол защитника «Терека» Милада Мохаммади. Значительный вклад в нашу победу внёс и полузащитник «Терека» Олег Иванов. Он, как всегда, продемонстрировал мастерскую игру и стал автором двух голевых передач.
Вся команда сегодня выступила отлично. От всей души поздравляю дорогого брата, Почётного Президента ФК «Терек», Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с этой блестящей победой. Таких хороших результатов нашим футболистам удаётся достигать благодаря его постоянной поддержке и вниманию. Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров в своё время дал шанс «Тереку» проявить себя. Сегодня мы наглядно видим, что его усилия были не напрасны. «Терек» стал одним из ведущих футбольных клубов страны, который имеет огромный потенциал", — написал Даудов в своём «Инстаграме».