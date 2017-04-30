Член совета ФИФА шейх Ахмад опроверг причастность к коррупционному скандалу

Член совета ФИФА Ахмад аль-Фахад аль-Сабах опроверг информацию о своей причастности к коррупционному скандалу в организации — заявление функционера приводит Daily Telegraph.
«Шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах осведомлен о спекуляциях в СМИ, связанных с якобы совершенными платежами в отношении Ричарда Лая, который изучается американскими органами на предмет различных нарушений, в том числе — налоговых.
Шейх Ахмад очень удивлен обвинениями и решительно опровергает их. Он будет защищать свои честь и достоинство в юридическом порядке, как и репутацию тех организаций, которые он представляет", — говорится в заявлении члена ФИФА.
Член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай 27 апреля в суде Бруклина признал себя виновным в коррупции. Чиновник получал взятки от футбольных функционеров — в частности, в 2011 году, согласно данным следствия, он в обмен на свой голос получил 100 тысяч долларов от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола, который претендовал на пост главы ФИФА.