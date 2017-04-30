«Эспаньол» — «Барселона» — 0:3. Видеообзор матча

29 апреля «Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» со счётом 3:0 в 35-м туре испанской Примеры.
В дебюте второго тайма Хосе Хурадо ошибся, отдав мяч Луису Суаресу, который выскочил из-за спины защитника, вышел один на один и точно пробил с правой ноги в ближний угол. На 76-й минуте Лионель Месси прошёл по центру и отдал передачу на левый фланг на свободного Ивана Ракитича, который с левой пробил в касание в нижний дальний угол.
На исходе основного времени Месси выполнил заброс в штрафную, Аарон Кариколь пытался вынести мяч правой ногой, но тот попал ему в другую ногу и покатился в сторону ворот, Суарес оказался первым на мяче, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота.
Видео всех голов матча «Эспаньол» — «Барселона» можно посмотреть в аккаунте Ла Лиги на YouTube.