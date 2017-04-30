Фанаты «Лейтон Ориент» вышли на поле во время матча в знак протеста

Болельщики «Лейтон Ориент», футбольного клуба английской Второй лиги, прервали матч своей команды против «Колчестера», при счёте 1:3 массово выйдя на футбольное поле, сообщает The Guardian.
Как сообщает издание, фанаты таким образом выразили протест против текущего владельца клуба, итальянца Франческо Беккетти.
22 апреля «Лейтон Ориент» потерял шансы на сохранение места во Второй лиге по итогам текущего сезона и вылетел в Национальную лигу Англии, впервые за 112 лет опустившись в низший дивизион английского футбола.
Видео с беспорядками можно посмотреть в официальном «Твиттере» The Guardian.