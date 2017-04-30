«Лион» прошёл «Манчестер Сити» и сыграет с «ПСЖ» в финале женской Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче женской Лиги чемпионов «Лион» принимал «Манчестер Сити» — встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В первом поединке французские футболистки выиграли 3:1. Таким образом, «Лион» победил с общим счётом 3:2 и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».
Решающий матч турнира состоится 1 июня в Кардиффе и станет первым в истории женских еврокубков французским финалом.
Женская Лига чемпионов, 1/2 финала (ответный матч)
«Лион» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Ллойд, 57 (0:1).