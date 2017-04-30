Венгер: «Тоттенхэм» не удержит своих лучших игроков, если не повысит зарплаты

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне лондонского дерби — матча между «канонирами» и «Тоттенхэмом», который состоится в рамках 35-го тура АПЛ, — поделился мнением насчёт относительно низких зарплат, которые получают игроки «Спёрс».
«Когда клуб достигает определённого высокого уровня, топ-уровня, лучшие его игроки начинают требовать зарплат, сравнимых с другими на этом уровне. И если эта разница слишком большая, то клубу ни за что не удержать своих лучших игроков», — приводит слова Венгера Goal.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» состоится сегодня, 30 апреля, начало — в 18:30 мск.