Блинд: мы с Бейи отлично понимаем друг друга в «МЮ», несмотря на языковой барьер

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд рассказал об игре на позиции центрального защитника и взаимодействии с партнёром по позиции Эриком Бейи.
«Мы отлично взаимодействуем, несмотря на языковой барьер! Мы неплохо сработались и понимаем друг друга.
Это касается не только его — когда я играю с любым из центральных защитников, чувствуется, что мы как команда понимаем, что нужно делать, и это видно из того, как мало мячей мы пропустили в этом сезоне", — приводит слова Блинда Manchester Evening News.
Дейли Блинд провёл в этом сезоне 34 матча за «МЮ», в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.