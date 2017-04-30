Фаулер: покупка Лукаку сделает «Ливерпуль» претендентом на чемпионство в АПЛ

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер заявил, что форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку мог бы стать отличным приобретением для команды Юргена Клоппа.
«У меня есть решение для проблем „Ливерпуля“, которое сделает их претендентами на титул чемпиона Англии… но оно не понравится „Эвертону“!
Купите Ромелу Лукаку. Вот, я сказал это.
Давайте признаем, летом он уходит из «Эвертона», а Юргену Клоппу нужен сильный центрфорвард, если он намеревается выиграть АПЛ. Лукаку не хватает всех качеств, необходимых, чтобы играть в футбол Клоппа, однако он постоянно держит в напряжении даже самую глубокую защиту соперника.
Я знаю, что эта идея безумная, но считаю, что Лукаку должен перейти в «Ливерпуль» этим летом», — приводит слова Фаулера Mirror.
Ромелу Лукаку в текущем сезоне провёл за «Эвертон» 35 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с «ирисками» рассчитан до 2019 года, его трансферная стоимость оценивается в € 50 млн.