«Рома» – «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:30

Сегодня, 30 апреля, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Лацио». Встреча начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лацио».
Ранее команды встречались друг с другом 147 раз. 53 раза победу праздновали футболисты «Ромы», 57 раз матч завершился вничью, 37 раз сильнее оказывались игроки «Лацио».
Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась гостевой победой «Ромы» со счетом 2:0.