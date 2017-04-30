Луческу провёл дружескую встречу с президентом «Галатасарая»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что не так давно провёл встречу с президентом «Галатасарая» Дурсуном Озбеком, но она носила дружеский характер. Румынский специалист знаком с Озбеком, так как в прошлом работал в Турции с «Галатасараем» и «Бешикташем». Румынскому специалисту пришлось объясняться, так как в середине апреля появилась информация о том, что «Галатасарай» хочет предложить ему должность генерального директора.
«Это нормальная встреча. Я успешно работал с двумя турецкими клубами, и у меня всегда было хорошее мнение о турецком футболе, мне нравятся турецкие футболисты. У нас схожий менталитет», — цитирует Луческу Fotomac.