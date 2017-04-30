Бенитес: «Ювентус» может контролировать итальянский футбол ещё очень долго

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес объяснил, почему не покинул «сорок» год назад и признался, что следит за итальянским футболом.
«Я решил остаться в Ньюкасле, потому что хотел вернуться в АПЛ, ведь к моменту моего прихода клуб боролся за выживание и всё-таки вылетел. Я не исчез с футбольной сцены, это был мой выбор. На плечах нашего тренерского штаба был груз огромной ответственности. Я чувствовал, что раз уж я оказался избранным на такую ответственную роль, то должен остаться. Наш выход в АПЛ — подарок для всего Ньюкасла.
Я стараюсь следить за Серией А. «Ювентус» не случайно является лучшим клубом Италии уже шесть лет подряд, этот клуб обладает экономической мощью и принимает грамотные решения. Они в состоянии потратить деньги и купить Гонсало Игуаина или Миралема Пьянича. Они стали сильнее и создали заметный отрыв от ближайших соперников. Их контроль над итальянским футболом может длиться очень долго, потому что отставание «Ромы» и «Наполи» до сих пор очень заметно.
Финансы имеют значение, но этот отрыв можно ликвидировать. Это требует времени и нескольких хороших идей. Опять же только «Наполи» и «Рома» борются за второе и третье места, а это значит, что они отстают от «Ювентуса», но всё ещё сильно опережают всех остальных», — сказал Бенитес в интервью Corriere dello Sport.