Игроки ЦСКА и «Спартака» записали видеообращение «Играем до победы над раком»

Игроки ЦСКА и «Спартака» впервые объединятся против общего соперника — болезни, которая уносит сотни тысяч жизней. Это рак. Ежегодно в нашей стране раком заболевает более 550 тыс. человек, а умирает более 280 тыс. человек. Сегодня вместе с футболистами обеих команд болельщики, зрители, друзья, фанаты могут помочь общей борьбе против рака. В 2015 году Фонд профилактики рака при поддержке НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова запустил образовательный проект «Высшая школа онкологии». Эта программа поможет десяткам молодых врачей стать профессиональными онкологами и спасти сотни, тысячи жизней. Игроки противоборствующих команд записали беспрецедентное видеообращение «Играем до победы над раком». Посмотреть видео и поддержать проект можно на странице, специально созданной к сегодняшнему матчу sluchaem.ru/derby.