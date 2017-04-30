Билич: мыслить надо позитивно — «Вест Хэм» не проигрывает уже 4 матча подряд

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от выездного матча 35-го тура АПЛ со «Сток Сити» (0:0).
«Мы оборонялись как единое целое и практически ничего не позволили создать сопернику. Классный момент был разве что у Арнаутовича. Мы создали четыре или пять моментов, но проблема в том, что так ничего и не забили. Обидно, потому что „Вест Хэм“ играл здорово.
Мы создали более чем достаточно для хотя бы одного гола. «Вест Хэм» хочет побеждать, но для этого в любом случае нужно забивать. Впрочем, мыслить надо позитивно — мы не проигрываем уже четыре матча подряд», — сказал Билич в эфире BBC Sport.