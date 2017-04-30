Лам: я забил не так много голов за «Баварию»? Да, могло быть и больше!

Капитан «Баварии» Филипп Лам после пятой подряд победы мюнхенской команды в чемпионате Германии коротко резюмировал свою карьеру. По окончании этого сезона 33-летний футболист завершит карьеру.
«Восемь чемпионств Германии, 21 трофей. Да, это здорово. Не так много голов? Да, могло быть и больше!
Теперь я буду наслаждаться последними неделями, каждой тренировкой. Чувствую, что завершение карьеры — правильное решение. Чувствую это на тренировках и в играх», — цитирует Лама Goal.
В составе «Баварии» Лам провёл 515 матчей и забил 16 голов.