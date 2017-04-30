Пономарёв: раньше на дерби все сидели вместе и потихоньку выпивали

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал о своём самом памятном дерби со «Спартаком».
«Помню, у нас со «Спартаком» получилось две игры подряд. Первый круг заканчивался матчем с красно-белыми, а второй начинался. Мы обе встречи проиграли. Вроде это 1965 или 1966 год, тогда в «Лужники» на эти игры ходило по 105 тыс. человек. Столько народу, а на поле ни одной бутылки не бросили или постороннего предмета, вроде фаеров. Шарфы точно не бросали, ведь их тогда не было. Все сидели вместе и потихоньку выпивали.
Если забивает «Спартак» – все выпивают, забивает ЦСКА – все выпивают. Проносили чемоданчик с закуской и бутылкой на троих. Атмосфера была отличная, а посуду мешками со стадиона выносили, и никто не ругался. Сейчас уже совсем не так, сейчас все на пределе», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало — в 17:00 мск.